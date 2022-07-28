Bolu'da TEM'in Ankara yönü 20 gün trafiğe kapatıldı Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde yapılacak üst yapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü 20 gün boyunca trafiğe kapatıldı. Bolu'da, Tem Otoyolu'nun Dörtdivan mevkiinde yapılacak üst yapı çalışmaları sebebiyle Ankara yönü 20 gün boyunca trafiğe kapatıldı. Bolu'da TEM Otoyolu Ankara yönü Dörtdivan mevkiinde üst yapı onarım çalışması başlatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "25.07.2022-13.08.2022 tarihleri arası Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan mevkii Dinlenme Tesisleri-Dörtdivan Bağlantısı arasında üstyapı onarımı yapılacağından, geçişler İstanbul istikametinden çift yönlü verilecektir. Sürücülerimizin tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi. - BOLU İhlas Haber Ajansı / Yerel TEM Otoyolu Dörtdivan Ankara Bolu Yerel Haberler

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