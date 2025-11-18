Haberler

Bolu'da Tekke Barajı İçin Mezarlık Nakil İşlemleri Başladı

Güncelleme:
Bolu'da yapımı yüzde 90 seviyesine ulaşan Tekke Barajı havzasında kalacak Tekkedere köyü Devren Mahallesi'ndeki mezarlıkta nakil işlemleri başladı. Yaklaşık 200 mezarın yeni alana taşındığı çalışmalarda, köy sakinleri duygusal anlar yaşadı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında Köroğlu Çayı üzerinde yapımına başlanan ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 seviyesine ulaşan Tekke Barajı'nda çalışmalar sürüyor. 76,5 metre yüksekliğe ve 56 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan barajın, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedefleniyor. Projenin devreye girmesiyle Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı ve 148 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceği belirtildi.

Mezarlar taşınıyor

Barajda su tutulmasıyla birlikte sular altında kalacak olan Tekkedere köyü Devren Mahallesi'ndeki 30 hane ve mezarlık alanı için tahliye süreci başlatıldı. Müteahhit firma tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 200 kabrin bulunduğu mezarlıktaki naaşlar, iş makineleri ve işçiler yardımıyla çıkarılarak baraj bölgesinde belirlenen yeni mezarlık alanına naklediliyor.

"Çok duygulandım"

Mezar taşınma işlemleri sırasında köy sakinleri duygusal anlar yaşadı. Yakınlarının kabrinin taşınmasını izleyen Hatice Yaman, gözyaşlarını tutamayarak, "Dedem, annem, babam, kaynanam ve çocuklarım burada yatıyor. Çıkartılırken çok duygulandım. Dua ediyorum" dedi.

"Sizinle konuşuyorum ama içim berbat durumda"

İrfan Yaman ise yıllardır köyde yaşadıklarını ifade ederek, "Çok mezar var. Sizinle konuşuyorum ama içim berbat durumda. Tüm soyumun mezarları burada. Köye yakın bir noktayı yeni mezarlık alanı olarak gösterdiler, mezarlarımızı oraya taşıyoruz" diye konuştu.

Baraj alanı, sular altında kalacak bölge ve mezarlık dronla havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
