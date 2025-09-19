Bolu'da Tarihi Konağın Kundaklanması: İki Genç Tutuklandı

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Keyvanlar Konağı'nı kundakladıkları iddia edilen Yılmaz Çakal (23) ve Orçun Barut (20) tutuklandı.

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan Şeyh-ül Ümran Vakfı'na ait 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda dün sabaha karşı çıkan yangın sonrası konak enkaza döndü. Bir dönem otel olarak da kullanılan konağın 2 yıldır konaklama faaliyetlerine son verdiği belirtildi.

İlçenin simge yapılarından biri olan tarihi konaktaki yangınla ilgili Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında konağın kundaklanmış olma şüphesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi, tanık ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerde, yangının çıktığı sırada Yılmaz Çakal ve Orçun Barut isimli kişilerin olay yerinde oldukları tespit edildi. Çakal ve Barut, gözaltına alındı.

Şüphelilerin konakta bekçi olarak çalışan ve konaklayan T.T. ile husumetli oldukları ve bir battaniyeyi tutuşturup konağı yaktıkları ileri sürüldü. Yangın sırasında, bekçi T.T.'nin konakta olmadığı belirtildi. Yılmaz Çakal ve Orçun Barut, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.