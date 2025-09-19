Haberler

Bolu'da Tarihi Konağın Kundaklanması: İki Genç Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tarihi Keyvanlar Konağı'nın kundaklandığı iddiasıyla Yılmaz Çakal ve Orçun Barut tutuklandı. Yangının, konağın bekçisiyle olan husumetleri sebebiyle çıkarıldığı öne sürülüyor.

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Keyvanlar Konağı'nı kundakladıkları iddia edilen Yılmaz Çakal (23) ve Orçun Barut (20) tutuklandı.

Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan Şeyh-ül Ümran Vakfı'na ait 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda dün sabaha karşı çıkan yangın sonrası konak enkaza döndü. Bir dönem otel olarak da kullanılan konağın 2 yıldır konaklama faaliyetlerine son verdiği belirtildi.

İlçenin simge yapılarından biri olan tarihi konaktaki yangınla ilgili Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında konağın kundaklanmış olma şüphesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi, tanık ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerde, yangının çıktığı sırada Yılmaz Çakal ve Orçun Barut isimli kişilerin olay yerinde oldukları tespit edildi. Çakal ve Barut, gözaltına alındı.

Şüphelilerin konakta bekçi olarak çalışan ve konaklayan T.T. ile husumetli oldukları ve bir battaniyeyi tutuşturup konağı yaktıkları ileri sürüldü. Yangın sırasında, bekçi T.T.'nin konakta olmadığı belirtildi. Yılmaz Çakal ve Orçun Barut, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Ali Koç, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı

Fener'e imza atacak dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.