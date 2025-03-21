Bolu'da Taksitli Alışveriş İddiaları: Vatandaşlar Suç Duyurusunda Bulundu

Bolu'da yaptıkları taksitli alışveriş sonrası icra sebebiyle mağdur olduklarını dile getiren vatandaşların savcılığa suç duyurusunda bulunmalarının ardından iddiaların odağındaki Fetih Mobilya ve Motosiklet isimli firma açıklama yaptı.

Bolu ve Düzce'de satış yapan Fetih Mobilya ve Motosiklet, dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 36 ay taksitli kampanya başlattı. Başlatılan kampanya sosyal medyadan duyuruldu. Motosiklet, ev eşyası gibi ürünleri vatandaşlar, 3 ay sonra ödemeli olarak almaya başladı. Bunun karşılığında ise vatandaşlara firma tarafından senet imzalatıldı. Dekont, fatura olmadan yalnızca firma tarafından verilen taksit kartlarıyla vatandaşlar ödemelerini yaptı. Düzenli ödeme yapan, bazı sebeplerden dolayı ödemelerinde bir gün, bir hafta gibi gecikme yaşayan vatandaşlar, icra şokuyla karşılaştı. Vatandaşların taksitli fiyatı 100 bin lira olarak aldığı motosiklet, icra sonrasında avukat tarafından talep edilen para ile birlikte 300 bin liralara kadar çıktı. Borçlarının inkarcısı olmadıklarını belirten vatandaşlar, karşılarına çıkan rakamlar karşısında şoke olduklarını belirtmişti. Mağdur oldukları gerekçesiyle 20'den fazla vatandaş farklı zamanlarda savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Fetih Mobilya ve Motosiklet firması, açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle hiçbir suçlamayı kabul etmemekteyiz"

Firma tarafından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık iddialarına karşı öncelikle hiçbir suçlamayı kabul etmemekteyiz. Firmamız hakkında tamamen asılsız olan dolandırıcılık iddialarını söyleyen kişilerin aslında firmamız müşterileri olarak borçlarını ödememesinden kaynaklı olarak firmamız yasal işlem başlatmış olsa da bu kötü niyetli kişiler tam aksine firmamıza olan borçlarını ödemeyerek firmamızı mağdur etmişlerdir. Öncelikli bilinmesini isteriz ki firmamız kurumsal bir firma olup, başlatılan karalama çalışması tarafımızca kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu müşteriler, borçlarını ödememek üzere yapmış oldukları bir eylemdir" ifadelerine yer verildi.

"Borçlarını ödemedikleri ve firmaları zarara uğrattıkları anlaşılacaktır"

Firmanın zarara uğradığını belirten Fetih Mobilya ve Motosiklet tarafından, "Müşteriler, borçlarını ödemek yerine planladıkları sosyal medya ve haber kanalları üzerinden borçlarını sildirme çabası içerisine girmiş olduklarını bilinmesini isteriz. Aslında borçlarının olduğunu bizzat yaptıkları paylaşım ve videolarda dile getiriyorlar. Biz firma olarak tüm resmi işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Son olarak firmamızı bu yollarla zarara uğratıp karalamaya çalışan ve bu kişilerin adli süreç sonrasında da anlaşılacağı üzere, birçok taksitli alışveriş firmalarından bu yollarla ürün alıp ödemedikleri ortaya çıkacaktır. Borçlarını ödemedikleri ve firmaları zarara uğrattıkları anlaşılacaktır" açıklamalarına yer verildi. - BOLU