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Bolu'da Şambrel ile Kayma Eğlencesi Sosyal Medyada Viral Oldu

Bolu'da Şambrel ile Kayma Eğlencesi Sosyal Medyada Viral Oldu
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Bolu'nun orman yollarında otomobilin arkasına bağladıkları şambrel ile kayarak ilerleyen vatandaşların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazıları bu anları eğlenceli bulurken, bazıları ise tehlikeli olarak değerlendirdi.

Bolu'da karlı yolda araca bağladıkları şambrelle kayan vatandaşlar sosyal medyada ilgi gördü.

Bolu'nun orman yollarında otomobilin arkasına şambrel bağlayan bir kadın, yolda kayarak ilerledi. Aracın arkasında kilometrelerce kayarak giden vatandaşın o anları kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. Kimilerine göre eğlence, kimilerine göre ise tehlikeli bulunan anlar binlerce beğeni aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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