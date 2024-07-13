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Bolu'da sağanak yağışta sokakta yüzen çocuk

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde yaşanan sağanak yağışta bir çocuk, sokakta oluşan su birikintisinde yatarak yüzmeye çalıştı. Çocuğun eğlenceli anları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bolu'da bir çocuk, sağanak yağışta sokakta oluşan su birikintisinde yere yatıp yüzmeye çalışarak eğlendi. Çocuğun o anları kemaralara yansıdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde sabah saatlerindeki yaşanan sıcak hava, öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Şehir merkezinde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir çocuk, sokakta biriken suya yatıp yüzmeye çalışarak eğlendi. Yağışa aldırmadan biriken suda eğlenen çocuğun o anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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