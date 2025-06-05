Bolu'da protokol bayramlaştı

BOLU - Bolu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak Bolu'da her yıl bayramın 1. Günü düzenlenen bayramlaşma programı bu yıl 1 gün önceden Bolu Valiliği binasında Vali Abdulaziz Aydın, ev sahipliğinde gerçekleşti. Bayramlaşma törenine, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve güvenlik güçleri katıldı. Bayramlaşma programında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bayramlaşma törenine gelen misafirleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Kurban Bayramı'na milletçe kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın pekiştiği müstesna günlerdir. Bu vesileyle, Bolulu hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.