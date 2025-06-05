Bolu'da protokol bayramlaştı

Bolu'da protokol bayramlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da protokol bayramlaştı Bolu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen bayramlaşma programı düzenlendi.

Bolu'da protokol bayramlaştı

BOLU - Bolu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak Bolu'da her yıl bayramın 1. Günü düzenlenen bayramlaşma programı bu yıl 1 gün önceden Bolu Valiliği binasında Vali Abdulaziz Aydın, ev sahipliğinde gerçekleşti. Bayramlaşma törenine, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve güvenlik güçleri katıldı. Bayramlaşma programında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bayramlaşma törenine gelen misafirleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Kurban Bayramı'na milletçe kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın pekiştiği müstesna günlerdir. Bu vesileyle, Bolulu hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.