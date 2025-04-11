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Bolu'da Polis Çocuklarına Sinema Etkinliği Düzenlendi

Bolu'da Polis Çocuklarına Sinema Etkinliği Düzenlendi
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Bolu'da 7-13 Nisan Polis Haftası anısına düzenlenen etkinlikte, emniyet personelinin çocukları sinemada buluştu. 'Akıllı Tavşan Momo' filmi gösterildi ve katılan 80 çocuğa ikramlar yapıldı.

Bolu'da polis haftası sebebiyle emniyet personelinin çocukları sinema etkinliğinde buluştu.

7-13 Nisan Polis Haftası çerçevesinde, polis çocuklarına özel etkinlik düzenlendi. Bolu'da bir AVM'de bulunan sinema salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, "Akıllı Tavşan Momo" adlı film çocuklarla buluştu. Etkinliğe 80 çocuk katılırken, minik misafirlere meyve suyu ve patlamış mısır ikram edildi. Gösterim sonrası çeşitli hediyeler alan polis çocukları, unutulmaz bir gün yaşadı. Düzenlenen programla hem teşkilat personelinin çocuklarına moral verildi hem de sosyal sorumluluk örneği sergilendi. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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