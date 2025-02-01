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Bolu'da Piknik Yapan Vatandaş, Tilkiyi Cipsle Besledi

Bolu'da Piknik Yapan Vatandaş, Tilkiyi Cipsle Besledi
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Bolu Gölköy Barajı Gölü etrafında piknik yapan bir vatandaş, gece saatlerinde yiyecek arayan tilkiye cips vererek ona yardımcı oldu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'da piknik yapan vatandaş, gece saatlerinde Gölköy Barajı Gölü etrafında yiyecek arayan tilkiyi cipsle besledi.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'nde gece saatlerinde yiyecek arayan tilki, piknik yapan vatandaşların bulunduğu noktaya geldi. O esnada bir vatandaş yanlarında bulunan paketten çıkardığı cipsle tilkiyi besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tilkinin cips yemesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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