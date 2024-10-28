Bolu'da Özel Çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi Düzenledi
Mudurnu'da özel çocukların hazırladığı görsel çalışmalar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sergisi yoğun ilgi gördü.
Bolu'da özel çocukların hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sergisi yoğun ilgi gördü.
Mudurnu'da özel çocuklar, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılına özel olarak haftalar öncesinden hazırlıklara başladı. Kırmızı-beyaz ağırlıklı görsel çalışmalar yapan öğrenciler için sergi alanı oluşturuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçe protokolü çocukların hazırladığı sergiyi gezdi. - BOLU