Bolu'da Otomobil Pazarlığında Sesler Yükseldi, Kavga Zannedildi

Bolu'da 2. el otomobil pazarında müşteriyle adeta kavga eder gibi pazarlık yapan esnaf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sesleri duyanların kavga zannettiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Bolu'ya gelen bir aile, Galericiler Sitesi'nde otomobil bakmaya başladı. Bolu'da galerici esnafı Gürkan Güler'in dükkanından otomobil beğenen aile, pazarlık için masaya oturdu. Depremden dolayı mağdur olduklarını ifade eden müşteri, Güler ile pazarlık yapmaya başladı. Seslerin aşırı yükseldiği pazarlık anını ise Gürkan Güler'in yeğeni hatıra olması amacıyla cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güler, adeta kavga eder gibi görüntülerin oluştuğu pazarlık anlarını sosyal medya hesabından, "Kolum bir an çıktı sandım" notu ile paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, depremzede ailenin iki otomobil aldığı öğrenildi.

"Namazdan kalkıp yanımıza geldi"

Böyle bir pazarlığı uzun zamandır yapmadığını anlatan Gürkan Güler, "Pazarlık bir Anadolu kültürüdür. Genelde böyle pazarlıklar Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarlarında görülür. Komşu esnafımız bizim pazarlığımızı kavga zannetmişler. Hatta bir galerici arkadaşımız bu sırada namaz kılıyormuş. Namazdan kalkıp yanımıza geldi, 'Ne oluyor?' diye sordu" dedi.

"O günler gözümün önüne geldi"

Pazarlık yaptığı müşterilerinin Gaziantep'ten gelen depremzede bir aile olduğunu ifade eden Güler, "Videoda duyulacağı üzere kendisi deprem dolayısıyla mağdur olduğunu söyledi. Hayata yeniden başlıyorlar. Biz de aslında esnaf dayanışması yaptık. 1999 yılında biz de deprem geçirmiştik, o günler geldi gözümüzün önüne. Biz de yardımcı ve destek olmak amacıyla fiyatta indirdim yaptık" şeklinde konuştu.

"Az daha kolumu çıkarıyorlardı"

Güler, sıkı bir pazarlık yaşandığını belirterek, "Az daha kolumu çıkarıyorlardı. Paylaştığım pazarlık videosunu doktor bir arkadaşım da görmüş, 'Hastaneye gel bir kontrol edelim. Belki kolunu askıya alırız' dedi. Spontane gelişen bir olay oldu. Yanımda çalışan Ogün isimli yeğenim hatıra olsun diye o anları kayda aldı. Biz de uzun yıllardır böyle bir pazarlık görmemiştik. Bizim için de güzel bir hatıra oldu" ifadelerini kullandı. - BOLU