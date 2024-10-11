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Bolu'da Oto Kurtarıcı İle Fiyat Krizi: 8 Bin TL İstendi

Bolu'da Oto Kurtarıcı İle Fiyat Krizi: 8 Bin TL İstendi
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Bolu'da bir oto kurtarıcının 10 kilometrelik mesafe için 8 bin lira talep etmesi, araç sahibi Semih Yılmaz'ı şoke etti. Yılmaz, normal fiyatın 1.5-2 bin lira olduğunu belirtirken, yetkililere çağrıda bulundu.

Bolu'da merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mesafeden Yediemin Otopark'ına otomobil bırakan oto kurtarıcının 8 bin lira fiyat istemesi vatandaşı çileden çıkardı. 8 bin liraya İstanbul, Ankara gibi şehirlere araç götürüldüğünü ifade eden vatandaş, yetkililere çağrıda bulundu.

Bolu'da 3 gün önce Semih Yılmaz'a ait otomobil, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından bağlandı. Susuzkınık köyü mevkiinde bağlanan otomobil için kurtarıcı çağırıldı. Olay yerine gelen oto kurtarıcı S.B., otomobili Yediemin Otopark'ına götürdü. Aracını almaya gelen Semih Yılmaz, fiyatı duyunca hayatının şokunu geçirdi. Merkeze yaklaşık uzaklığı 10 kilometre olan Susuzkınık Köyü'nden Yediemin Otopark'ına 8 bin lira fiyat isteyen kurtarıcıya, Semih Yılmaz isyan etti. Yetkililerin duruma el atmasını isteyen Semih Yılmaz, daha sonrasında indirim için S.B. ile telefonla görüştü. Telefonla yapılan görüşmede S.B., KDV dahil 7 bin liraya fiyatı düşürdü. Ayrıca telefonda yapılan görüşmede S.B., normal fiyatın 3 bin lira olduğunu bu fiyata KDV'nin eklendiğini ve polis ekiplerinin beklettiği gerekçesiyle fiyatı 8 bin liraya çıkarttığını ifade etti. Semih Yılmaz'ın, "Vicdanın rahat mı?" sorusuna ise kurtarıcı S.B., "Doğrudur" cevabını verdi.

"Biz mağduruz şu anda, aracımızı alamıyoruz"

Mağdur olduklarını ve aracını alamadıklarını belirten Semih Yılmaz, "Aracım 3 gün önce Susuzkınık köyü mevkiinde polisler tarafından çekildi. Kurtarıcı arkadaş Yediemin Otoparkı'na getirdi. Bizden 8 bin TL ücret talep edildi. Mağduruz, aracımızı alamıyoruz. Getirdiği mesafe yaklaşık 10-12 kilometre diye tahmin ediyoruz. Şoförler Odası'na da sorduk, 1.5-2 bin TL arasında olduğunu söylediler. Bolu halkı olarak bundan daha çok şikayette bulunan insanlarımız var" dedi.

"Bu parayı ödeyecek gücümüz de yok"

8 bin TL'ye Ankara ve İstanbul'a otomobillerin götürüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Tahmin ediyorum ki Ankara, İstanbul gibi şehirlere bu paraya çoğu kurtarıcının gideceğine inanıyorum. Çünkü şoförler odasından da fiyatları aldık. Fiyatlar yaklaşık 1.5-2 bin lira arasındaymış. 8 bin lirayla karşılaştığımızda mağdur kaldık. Parayı ödemeden otomobili alamıyoruz. Bu parayı ödeyecek gücümüz de yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu arkadaş hakkında işlem yapılmasını istiyoruz. Bolu'da birkaç araştırma yaptık. Bu kişiden çok şikayetçi var. Fiyatı duyunca şok oldum. Biz 2 bin lira bekliyorduk. Hadi olsun 3 bin lira. 8 bin lirayla karşılaştığımızda şok olduk gerçekten" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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