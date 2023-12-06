Bolu'da ormancılara ilk yardım eğitimi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı İşletme Müdürlüklerinde çalışan ormancılar, sağlık ekipleri gelene kadar müdahale etmek için ilk yardım eğitimi aldı. İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde düzenlenen eğitimlere 94 kişi katıldı.

Bolu'da ormancılar, zaman zaman yaşanan yaralanma ve sağlık sorunlarına sağlık ekipleri gelene kadar müdahale etmek için ilk yardım eğitimi aldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı İşletme Müdürlüklerinde çalışan personelin, çalışma alanında ve normal yaşantılarında, aniden gelişen muhtemel sağlık sorunu ve yaralanmalarda uzman sağlık personeli gelene kadar kendi kendilerine yardım edebilmelerini sağlamak, acil durumların etkisini azaltmak, hasta veya yaralı kişinin tedavi sürecine katkı sunmak için düzenlenen ilk yardım eğitimleri devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri statüsüne göre belirlenen sayıda ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu da olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde gerçekleştirilen ilk yardım eğitimlerine katılarak sertifika alan kişi sayısı 94 oldu.

Temel ilk yardım becerilerinden, bilinçlilik kontrolü, solunum yolu açma, kalp masajı, kan durdurma, yaraların temizlenmesi ve bandajlama, zehirlenme durumunda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım ve yanıklarda ilk yardım uzman eğiticiler tarafından verilen eğitimler arasında yer aldı. - BOLU