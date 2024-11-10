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Bolu'da Öğrencilerin Atatürk Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü

Bolu'da Öğrencilerin Atatürk Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Bolu'da düzenlenen etkinlikler kapsamında, öğrencilerin hazırladığı resim sergisi yoğun ilgiyle karşılandı.

Bolu'da öğrencilerin hazırladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını kaybetmesinin üzerinden 86 yıl geçti. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Bolu'da çeşitli etkinlikler yapıldı. Mudurnu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla anıldığı programlarda ilk ve ortaokul öğrencileri resim sergisi hazırladı. Haftalar öncesinden resimlerini hazırlamaya başlayan öğrencilerin açtığı sergi yoğun ilgi gördü. İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve vatandaşlar sergiyi ilgiyle gezdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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