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Bolu'da Minik Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim Tilaveti Etkinliği Büyüledi

Bolu'da Minik Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim Tilaveti Etkinliği Büyüledi
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Bolu'da Kur'an kursu öğrencileri, gerçekleştirdikleri özel tilavet programıyla katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, ilahiler ve sinevizyon gösterimi yer aldı.

Bolu'da minik öğrenciler tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti programı yoğun ilgi gördü.

Bolu'da Kur'an kursu öğrencileri, hazırladıkları özel programla gönüllere dokundu. Saygılı Camisi'nde gerçekleşen etkinlikte, minik kalpler manevi değerlerle buluştu. Kurs öğrencilerinin hazırladığı programda; Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şiirler ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi, hediye takdimi ve dua yapıldı. Samimi atmosferi ve duygu dolu anlarıyla hafızalarda yer eden etkinlik, katılımcılardan tam not aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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