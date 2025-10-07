Haberler

Bolu'da Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Etkinliği

Bolu'daki lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla etkinlik düzenleyerek Filistin'e destek verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri kapsamında, öğrenciler insanlık dramına dikkat çekmek için pankartlar taşıdılar.

Bolu'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da okullarda eş zamanlı "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için okul önünde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, "Gazze'de insanlık ölüyor" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar taşıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
