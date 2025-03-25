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Bolu'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bolu'da dere kenarında çıkan kuru ot yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kuru otlar alev aldı: Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

BOLU - Bolu'da dere kenarındaki kuru otların alev almasıyla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesi Karacakaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarındaki kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, etrafındaki ağaç ve çalılık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını çevreden geçen vatandaşlar fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından geniş alana yayılan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Yerel
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