Bolu'da Kurban Pazarlarında Sahte Para Uyarısı

Bolu'da Kurban Pazarlarında Sahte Para Uyarısı
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Bolu'da Kurban Bayramı öncesi, polis ekipleri kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için sahte para konusunda hayvan satıcılarını bilgilendirdi. KOM Şube Müdürlüğü, sahte paranın nasıl ayırt edileceğini anlatan broşürler dağıtarak dikkat edilmesi gereken hususları vurguladı.

Bolu'da Kurban Bayramı öncesi, polis tarafından kurban pazarlarında sahte para uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'da, hayvan satışının yapıldığı kurban pazarlarında sahte para ile dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla bilgilendirme İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışması gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık satan vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirerek, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulundu. Ekipler, sahte paranın nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlatarak satıcılara broşür dağıttı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olmaları istenirken, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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