Bolu'da Kömür Madeninde Göçük: 3 İşçi Yaralandı - Haberler

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde bulunan kömür madeninde, patlatılan dinamit nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; olay, bugün sabah saatlerinde Mengen'in Gökçesu beldesinde bulunan özel bir kömür madeninde yaşandı. Madende, dinamit patlatılması sonucu göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan Mücahit Özyer (33), Ercan Hotlu (35) ve İsmail Çetiner (46), bulundukları alandan yaralı halde çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Ercan Hotlu ve İsmail Çetiner, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Ayak ve göğüs bölgesinden yaralanan Mücahit Özyer'in tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKA / Yerel