Bolu'da Kaybolan Çanta Karların Erimesiyle Bulundu

Bolu'da yaklaşık bir ay önce karların içine düşürülen çanta, karlar eridikten sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da yaklaşık 1 ay önce kaybolan bir çanta karların erimesiyle bulundu. Geçtiğimiz ay, Serkan Özaydınlı'nın yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle Nallıhan-Akyazı karayolunda Aynalı Kaya mevkiinde durdu. Bu sırada ihtiyaç molası için araçtan inen Özaydınlı'nın eşi, yanında bulunan çantayı araçtan inerken düşürdü. Kar yağışı nedeniyle karların içinde kaybolan çanta, ailenin aramalarına rağmen bulunamadı. Aradan geçen bir sürenin ve karların erimesinin ardından Karayolları ekipleri ve devriye gezen Jandarma, çantayı buldu. İçinde 2.5 bin TL para, kimlik, kredi kartları ve çeşitli evraklar bulunan çantadan, sahibinin Pendik'te ikamet eden Serkan Özaydınlı olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, Özaydınlı'ya ulaşarak çantayı Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kendisine teslim etti.

Serkan Özaydınlı, çantasını eksiksiz şekilde teslim alırken, gösterdikleri örnek davranış dolayı Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ve Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Serkan Özaydınlı, "Yoğun kar yağışında sıkışan trafikte eşimin düşürmüş olduğu çanta karayolları ekipleri tarafından bulundu. Jandarmaya teslim etmişler. Bana ulaşarak teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli evraklarımız vardı. Hiçbir şey eksilmemiş. Düşürdüğümüzde aradık ama bulamadık. Karda kaybolmuş" dedi. - BOLU