Bolu'da Kasklı Kadın Traktör Sürebilir mi?

Bolu'da D-100 kara yolunda bir kadının kaskla ve eldivenle traktör kullanması sosyal medyada beğeni topladı.

Bolu'da bir kadın D-100 kara yolunda traktör kullanırken fotoğraflandı. Kadın şoförün kendini korumak için motosiklet kaskı taktığı ve eldivenle de ellerini koruduğu görüldü. Bunun üzerine bir vatandaş o kadını fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük beğeni topladı. - BOLU