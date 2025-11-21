Bolu'da Kasklı Kadın Traktör Sürebilir mi?
Bolu'da D-100 kara yolunda traktör kullanan bir kadın, kask ve eldiven takarak dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, büyük beğeni topladı.
Bolu'da D-100 kara yolunda bir kadının kaskla ve eldivenle traktör kullanması sosyal medyada beğeni topladı.
Bolu'da bir kadın D-100 kara yolunda traktör kullanırken fotoğraflandı. Kadın şoförün kendini korumak için motosiklet kaskı taktığı ve eldivenle de ellerini koruduğu görüldü. Bunun üzerine bir vatandaş o kadını fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük beğeni topladı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel