Bolu'da Kadın Kooperatifi Tarımsal Kalkınmayı Destekliyor

Bolu'da 3 yıl önce kurulan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalayarak sıvı akışkan dolum makinesi aldı. Alınan makineyle Bolu'da yetişen ahududu, böğürtlen ve aronya meyvelerinin değerine değer katılacak.

Bolu'da 3 yıl önce 50 kadının bir araya gelerek kurduğu Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalayarak sıvı akışkan dolum makinesi aldı. Alınan makineyle Bolu'da yetişen ahududu, böğürtlen ve aronya meyvelerinin değerine değer katılacak.

Bolu'da yaklaşık 3 yıl önce 50 kadının bir araya gelerek kurduğu Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi büyümeye devam ediyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde sıvı akışkan dolum makinesi kooperatife teslim edildi.

Bolu'da 20 meyve bahçesinde üretimi yapılan ahududu, böğürtlen ve aronya meyvelerinin işlemesi için kullanılan alet meyvelerin değerine değer katacak. Alınan makine ile organik meyvelerden, reçel ve meyve suları elde edilecek.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, "Yapmış olduğumuz bu çalışma ile Organik Tarım üretimini teşvik ettiğimiz gibi, ürünün işlenmesi aşamasında da el değmeden ambalajlanıp, pazarlama kabiliyetimizi artırarak sofralarımızda organik ürünlerimizin de yer bulması sağlanmış olacaktır. İlimizde üretilen orman meyvelerinin Gelincik kadın kooperatifimiz eliyle üretime kazandırılmış olması, ilimizin organik ürün pazarındaki yerini ve değerini arttırılması adına son derece kıymetli" dedi. - BOLU