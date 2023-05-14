Bolu'da ilk sandıklar açılmaya başlandı

Bolu'da cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde 235 bin 987 seçmen oylarını kullandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk sandıklar açılmaya başlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere kayıtlı oldukları okullara gitmeye başladı. Oyların kullanılacağı okullarda görev alan yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Bolu merkez ve ilçelerde toplam 235 bin 987 seçmen, 10 bin 10 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri tarafından ilk sandıklar açılmaya başlandı. - BOLU