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Bolu'da Evde Eğitim Gören Öğrencilere Beşiktaş İmzalı Forma Hediyesi

Bolu'da Evde Eğitim Gören Öğrencilere Beşiktaş İmzalı Forma Hediyesi
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Bolu'da evde eğitim gören 11 ve 17 yaşındaki öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Beşiktaş JK'nın imzalı formalarıyla sevindi. Milli Eğitim Müdürü ve Kızılay temsilcisi tarafından ziyaret edilen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Bolu'da evde eğitim gören 11 ve 17 yaşındaki iki öğrenciye taraftarı oldukları Beşiktaş'ın imzalı forması hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim uygulamasından yararlanan 11 yaşındaki Berat Allar ve 17 yaşındaki Emirhan Kalaycı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde unutmayacakları anlar yaşadı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ve Kızılay Bolu İl Temsilciliği Başkanı Muhsin Kınacı öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Öncü ve Kınacı, öğrencilerin gönül verdiği Beşiktaş JK futbolcularının imzaladığı formaları özel öğrencilere hediye etti. Doğuştan kas hastası olan öğrenciler, formaları görünce büyük mutluluk yaşadı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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