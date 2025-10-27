Bolu'da Eşini Öldüren Adam Jandarmaya Teslim Oldu

Haber: Hızır İlyas Yıldırım

(BOLU) - Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde Engin B, ateşli silahla eşi Hilal B.'yi öldürdü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karamurat Köyü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., evde bulunan tüfeğiyle eşine ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Hilal B, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Engin B, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin, 6 aylık bir erkek ve 3 ile 11 yaşlarında iki kız çocuğu devlet koruması altına alındı.