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Bolu'da Emekçi Kadınlar El Emeği Ürünleriyle Gazze'ye Yardım Yaptı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri için sergi açtı ve yaklaşık 10 bin lira değerindeki ürünleri satarak Gazze'ye bağışladı.

Bolu'da emekçi kadınlar, yaklaşık 10 bin lira değerindeki el emeği ürünleri açtıkları sergide satarak Gazze için bağışladı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar devam ediyor. Yurdun dört bir yanından ise Gazze'ye destek ve yardımlar sürüyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri için sergi açtı. İlçe genelinde açılan sergilerden farklı olarak Mudurnu'nun merkezi mahallesinde açılan sergide Gazze'ye yardım masası oluşturuldu. Kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin lira değerindeki ürünler satışa sunuldu. Toplanan 10 bin lira, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü, "Hayat Boyu Öğrenme Projesi çerçevesinde Mudurnu'da sergimizi açtık. Bu sergimizde diğer sergilerimizden farklı olarak Gazze'ye yardım masası oluşturduk. Yaklaşık 10 bin liralık ürünü kursiyerlerimiz topladı. Satılan ürünlerin parası, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecektir" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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