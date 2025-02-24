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Bolu'da Eğlenceli Kayak Kazası: Şambrele ile Virajı Alamayıp Çukura Düştüler

Bolu'da Eğlenceli Kayak Kazası: Şambrele ile Virajı Alamayıp Çukura Düştüler
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Bolu'da 10 kişilik bir grup, şambrele ile kayak yaparken virajı alamayarak bir çukura düştü. Eğlenceli anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bolu'da arka arkaya şambrele binerek kayan 10 kişi, virajı alamayarak çukura düştü. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Ömerler köyünde vatandaşlar, virajlı ve rampası dik alanı kayak pistine çevirdi. Alanda kayak keyfi yapan 10 kişilik bir grup şambrelleri arka arkaya dizerek kaymak istedi. Rampadan aşağı kayan grup, virajı alamayınca pistin yanındaki çukura uçtu. Vatandaşların doyasıya eğlendiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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