Üye Girişi
Haberler

Bolu'da DKMP personeline silah ve atış eğitimi verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da polis ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü personeline silah kullanma ve atış eğitimi verildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü personeline silah kullanma ve atış eğitimi verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, devlet kurumlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Bolu Dağı'ndajs atış alanında Bolu DKMP Şube Müdürlüğü'ne bağlı 11 personele İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma eğitimi verildi. Silah kullanma eğitiminin ardından atış eğitimine geçen personel, verilen eğitimleri başarıyla tamamladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güvenlik Güncel Polis Polis Yerel Doğa Spor bolu

Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması

 Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

"Biz seni kazı kazan gibi kazıdık"
İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Overthinking ne demek? Leyla dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Leyla Hayat Aşk Adalet kadrosunda kimler var? Leyla dizisi hangi gün? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi kanalda yayınlanıyor? Leyla Hayat Aşk Adalet hangi diziden uyarlama? Leyla dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Leyla Hayat Aşk Adalet nerede çekildi? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... setleri nerede? 11-12 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 11 Eylül Çarşamba Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 1. bölüm NOW TV izleme linki var mı? 11-12 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title