Bolu'da dağıtılan 230 bin fideye yoğun ilgi Bolu'da geçtiğimiz yıl 200 bin fide satışı gerçekleştiren Bolu Ziraat Odası Başkanlığı'nın bu yıl getirdiği 230 bin fide vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bolu'da dağıtılan 230 bin fideye yoğun ilgi

BOLU - Bolu'da geçtiğimiz yıl 200 bin fide satışı gerçekleştiren Bolu Ziraat Odası Başkanlığı'nın bu yıl getirdiği 230 bin fide vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı, köylülerin çoğunlukla tercih ettiği fideleri satışa sunuyor. 8 farklı çeşit domates, 8 farklı çeşit biber, 2 farklı çeşit salatalık, patlıcan, aşılı ve aşısız kavun ve karpuz olmak üzere toplamda 23 çeşit ürün getirildi. 230 bin fide vatandaşların yoğun talebi üzere tükenme noktasına geldi. Şuana kadar 230 bin fide içerisinde 220 bininin satıldığı öğrenildi.

"Elimizde bulunan 220 bin fideyi bitirmiş bulunuyoruz"

220 bin fidenin satışının tamamlandığını dile getiren Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, "Bu yıl toplam 230 bin fide getirdik. İlk etapta seralarda 110 bin fide, ikinci etapta da 120 bin fide getirdik. Şu anda tarlaların dağıtımını yapıyoruz. Elimizde bulunan 220 bin fideyi bitirmiş bulunuyoruz. Satışlar iyi" dedi.

"İşçilik maliyetlerinin artması sebebiyle fide fiyatları gerçekten çok yüksek"

Fide fiyatlarının vatandaşlara yüksek geldiğini söyleyen Başkan Selim Özer, "Fiyatlar biraz yüksek geliyor vatandaşımıza ama son iki yılda işçilik maliyetlerinin artması sebebiyle fide fiyatları gerçekten çok yüksek. Bu da çiftçilerini biraz zorluyor ama Antalya'dan getirdiğimiz fidelerimiz kaliteli, sertifikalı, lisanslı, belgeli. Kaliteyi dağıtmaya çalışıyoruz. 9 yıldan beri şirketimiz aynı. Hiç değiştirmedik. Kaliteyi satmaya çalışıyoruz. Kaliteyi ucuza vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl 200 binin üzerinde fide satmıştık. Bu yıl daha da yüksek sayımız. Kaliteli olduğu için vatandaşlarımız Ziraat Odasını tercih ediyorlar ama hava şartları uygun gitmediği için daha da fidesini dikemeyenler tarlasına, bahçesine dikmeyen vatandaşlarımız, çiftçilerimiz var" diye konuştu.

"Geçen sene 11 -karpuz fidesi ekmiştim"

Her yıl Ziraat Odası'nın fidelerinden aldığını ifade eden Hayriye Günaydın, "Domates, kavun ve karpuz fidesi aldım. Geçen sene 11 karpuz fidesi ekmiştim, 45 karpuz aldım. Memnunum. Her yıl Ziraat Odası'nın fidelerini kullanıyorum" şeklinde konuştu.

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