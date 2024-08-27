Bolu'da arazi motosikletiyle takla atan sürücü arkadaşlarını güldürdü
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nün kıyısında arazi motosikletiyle gezen bir sürücü, çamura saplanarak takla attı. Sürücünün yaralanmadığını gören arkadaşları kahkahaya boğuldu.
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nün kıyısında arkadaşlarıyla birlikte arazi motosikletleriyle gezen bir sürücü, çamura saplanarak takla attı. Kask kamerasına yansıyan o anların ardından sürücünün yaralanmadığını gören arkadaşları kahkahaya boğuldu.
Bolu'da her hafta sonu arazi motosikletleriyle gezen 3 maceraperest Ersin Kaykusuz, Tanay Tanyar ve Suat Demirel'in durağı Gölköy Baraj Gölü oldu. Dik yamaçlarda ve toprak arazilerde macera dolu anlar yaşayan 3 arkadaş, göl kıyısında da tura çıktı. Gölün çekildiği bir noktada oluşan çamur yığını fark etmeyen sürücü Tanay Tanyar, motosikletinin çamura saplanması sonucu takla attı. Sürücünün o anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Arkadaşlarının düştüğü gören diğer sürücüler yaralanmadığını görünce kahkahaya boğuldu. Çamura saplanan motoru 3 arkadaşın dakikalarca uğraşıp güçlükle çıkardığı anlar da kameraya yansıdı. - BOLU