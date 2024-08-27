Bolu'da arazi motosikletiyle takla atan sürücü arkadaşlarını güldürdü

Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nün kıyısında arkadaşlarıyla birlikte arazi motosikletleriyle gezen bir sürücü, çamura saplanarak takla attı. Kask kamerasına yansıyan o anların ardından sürücünün yaralanmadığını gören arkadaşları kahkahaya boğuldu.

Bolu'da her hafta sonu arazi motosikletleriyle gezen 3 maceraperest Ersin Kaykusuz, Tanay Tanyar ve Suat Demirel'in durağı Gölköy Baraj Gölü oldu. Dik yamaçlarda ve toprak arazilerde macera dolu anlar yaşayan 3 arkadaş, göl kıyısında da tura çıktı. Gölün çekildiği bir noktada oluşan çamur yığını fark etmeyen sürücü Tanay Tanyar, motosikletinin çamura saplanması sonucu takla attı. Sürücünün o anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Arkadaşlarının düştüğü gören diğer sürücüler yaralanmadığını görünce kahkahaya boğuldu. Çamura saplanan motoru 3 arkadaşın dakikalarca uğraşıp güçlükle çıkardığı anlar da kameraya yansıdı. - BOLU