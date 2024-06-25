Bolu'da Anne Ayı ve Yavrularıyla Karşılaşan Vatandaşın İlginç Anları

Bolu'da ormanlık arazide anne ayı ve yavrularıyla karşılaşan vatandaş, ayıların dikkatini çekmek için ilginç sesler çıkardı. O anları ise kendi cep telefonuyla kaydetti.

Bolu'da orman içerisinde aracıyla seyahat eden bir vatandaş anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Anne ayı ve yavrularını, cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşın çıkardığı sesler dikkat çekti. Yavru ayılar ise ağaca çıkarak karşılaştıkları vatandaştan uzaklaşmaya çalıştı. Dakikalarca ayılara ilginç sesler çıkararak seslenen vatandaşın o anları kameraya yansıdı. - BOLU