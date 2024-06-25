Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Anne Ayı ve Yavrularıyla Karşılaşan Vatandaşın İlginç Anları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ormanlık arazide anne ayı ve yavrularıyla karşılaşan vatandaş, ayıların dikkatini çekmek için ilginç sesler çıkardı. O anları ise kendi cep telefonuyla kaydetti.

Bolu'da ormanlık arazide anne ayı ve yavrularıyla karşılaşan vatandaş, ayıların dikkatini çekmek için ilginç sesler çıkardı. O anları ise kendi cep telefonuyla kaydetti.

Bolu'da orman içerisinde aracıyla seyahat eden bir vatandaş anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Anne ayı ve yavrularını, cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşın çıkardığı sesler dikkat çekti. Yavru ayılar ise ağaca çıkarak karşılaştıkları vatandaştan uzaklaşmaya çalıştı. Dakikalarca ayılara ilginç sesler çıkararak seslenen vatandaşın o anları kameraya yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cep Telefonu Bolu Yerel Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title