Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Aniden Bastıran Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle birçok ara sokak adeta göle döndü. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu şehirde, yağış etkisini kısa sürede kaybetti.

Bolu'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yarım saatlik sürede sokaklar adeta göle döndü.

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle birçok ara sokak adeta göle döndü. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu şehirde, yağış etkisini kısa sürede kaybetti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneşli Bolu Hava Durumu Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title