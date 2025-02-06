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Bolu'da 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü için anma programı düzenlendi

Bolu'da 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü için anma programı düzenlendi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen anma programında, hükümet konağı önünden Atatürk Anıtı'na kadar sesiz yürüyüş yapıldı. Depremden etkilenen illerin yazılı olduğu pankartların taşındığı yürüyüşte katılımcılar, hayatını kaybedenler için dualar etti.

Bolu'da 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yıl dönümünde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önünden Atatürk Anıtı'na kadar depremden etkilenen illerin yazılı olduğu pankartlarla, sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Asrın felaketini için sessiz yürüyüş yapan kent protokolü ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Programa katılanlar deprem şehitleri için hep bir ağızdan dualar etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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