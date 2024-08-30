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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

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Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlamalarında 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla ve ayak sesleriyle caddeyi inletti.

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlamalarında 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla ve ayak sesleriyle caddeyi inletti

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü Anıtpark'ta Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Anıtpark'ta düzenlenen tören sonrası Valilik meydanında devam eden kutlamalarda öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından jimnastik, eskrim, mehteran gösterisi yapıldı.

Komandolar caddeyi inletti

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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