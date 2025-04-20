Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Bolu'da 18 Yaşındaki Gençten Polis Kontrolü İçin Hatıra Fotoğrafı Talebi

Bolu'da 18 Yaşındaki Gençten Polis Kontrolü İçin Hatıra Fotoğrafı Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da trafik denetimi sırasında 18 yaşındaki Tolga Ak, hayatında ilk kez girdiği polis kontrolünde hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Polis ekipleri de gencin isteğini geri çevirmeyerek birlikte fotoğraflar çektirdi.

Bolu'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin durdurduğu 18 yaşındaki genç, hayatında ilk kez denetime girdiğini söyleyerek, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Gencin bu isteğini ekipler geri çevirmedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirli noktalarda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında durdurulan araçlardan birinde bulunan 18 yaşındaki Tolga Ak, ilk kez polis kontrolüne denk geldiğini belirterek, hatıra fotoğrafı çektirmek istediğini söyledi.

Tolga Ak'ın isteğini kırmayan ekipler ve denetim amiri, gençle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Denetimin ardından konuşan Tolga Ak, "İlk kez çevirmeye girdim, hatıra kalsın istedim" dedi. - BOLU

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.