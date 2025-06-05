Bolu Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı, Mahkumlar Ailelerine Kavuştu

Bolu Cezaevlerinde Tahliyeler Başladı, Mahkumlar Ailelerine Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan yargı düzenlemesi sonrası Bolu'daki cezaevlerinden tahliyeler gerçekleştirildi. Tahliye edilen mahkumlar, Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yargı paketindeki düzenlenmenin ardından Bolu'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı. Tahliye edilen mahkumlar bayram öncesi ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kamuoyunda '10. Yargı Paketi' olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Bolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Cezaevi önüne sabah saatlerinden itibaren gelen mahkumların eşleri, çocukları ve yakınları, tahliye olacak yakınlarını heyecanla bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından belli zaman aralıklarıyla cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla kavuştu. Tahliye olan mahkumlar Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, tahliye olan kişiler, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Cezaevinden tahliye olan Temel Demiröz, yaptığı açıklamada, "Şu anda çok mutluyuz. Allah devletimize zeval vermesin. İlgilenen herkesten Allah razı olsun. Ailemize kavuşacağımız için sevinçliyiz" diye konuştu.

Tahliye olan Hüseyin Yeşiltepe ise, "Allah'ımıza hamdolsun. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, bugünleri bize gösterdiler. Bu bayram sevdiklerimizle olacağız, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.