Bolu Belediye Başkanı Özcan: "Tarikatların Kurban Bağışlarına Karışmayan Bolu Valisi Hangi Hakla Bize Karışıyor"

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu Belediyesi'nin kurban bağışı kampanyasına ilişkin afişleri emniyet güçleri tarafından kaldırıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç'ın talimatıyla hiçbir yasal gerekçe olmaksızın kurban bağış afişlerimiz bilboardlardan kaldırıldı… Köroğlu, 'Benden selam olsun Bolu Beyi'ne' diyerek zulme karşı çıkmıştı. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak Sayın Vali'mize, 'Benden selam olsun Bolu Valisi'ne' diyerek sesleniyorum. Cemaatlerin, tarikatların kurban bağışlarına karışmayan Bolu Valisi hangi hakla bize karışıyor" dedi.

Bolu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban bağışı kampanyası başlattı. Belediye, bağış kampanyasını duyurmak için kentteki bilboardlara afişler astırdı. Ancak afişler, emniyet güçleri tarafından kaldırıldı.

"BU, ANAYASA BİLMEMEZLİKTİR"

Kurban bağışına ilişkin afişlerin kaldırılmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç'ın talimatıyla hiçbir yasal gerekçe olmaksızın kurban bağış afişlerimiz bilboardlardan kaldırıldı. Bu, Anayasa bilmemezliktir. Bolu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumudur. Belediyenin başındaki başkan ise halk tarafından seçilir. Valiler ise atanmışlardır. Biz, devleti temsil eden tüm valilere saygı gösterdik. Ancak devletin valisi beni kendi memuru gibi göremez" dedi.

Özcan, Bolu Belediyesi öncülüğünde yapılan cami için başlattıkları bağış kampanyasının uzatılmasına da Vali Kılıç'ın engel olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Biz, Bolu Belediyesi öncülüğünde cami yaptırıyoruz. ve bu cami için bağış kampanyası başlatmıştık. Bu bağış için eski valimiz döneminde bir yıl süre ile Bolu Valiliği'nden izin aldık. Süremiz doldu ve bu bağış süresinin uzatılmasını istedik. Bu cami ile ilgili bağış süresinin uzatılması talebimizi valilik kabul etmedi. Bizim bu camiyi yaptıracak gücümüz var ama camiyi vatandaşın desteği ile yaptırmak istedik. Bolu Belediyesi'nin cami yaptırmasından valimiz rahatsız mı oldu? Bu camiyi bir tarikat yaptırsaydı yardım süre sınırı koymazdın. Bunun hesabını Allahüteala Bolu Valisi'nden sorar."

"SAYIN VALİ 2 BİN YOKSUL VATANDAŞIN EKMEĞİ İLE OYNUYOR"

13 yıldır kurban bağışına ilişkin bağışların bilboardlar aracılığı ile duyurulduğunu hatırlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Aldığımız yardımlarla son üç yıldır her gün 2 bin vatandaşımıza yemek veriyoruz. Ramazan ayını da sayarsak yılda yaklaşık 1 milyona yakın vatandaşımıza yemek veriyoruz. Kurbanda topladığımız etleri yoksul vatandaşlarımıza veriyoruz. Bu yıl da ilanımızı astık. İlanlar, Vali Beyin sözlü talimatı ile kaldırıldı. Vatandaşımız, bağışını nereye yapmak istiyorsa oraya yapar. Sen Vali olarak vatandaşın işine ne karışıyorsun? 'Belediye kurban bağışı toplayamaz' diye bir kanun yok. 13 yıldır hiç kimsenin karışmadığı kurban bağışı duyurularına Bolu Valisi neden karışıyor? Ülkede birçok tarikat kurban bağışı topluyor. Bizler, o bağışların nerelere gittiğini vatandaş olarak bilmiyoruz. Bizim aldığımız her bağış Sayıştay tarafından denetleniyor. Sayın Vali, bizim bağış toplamamıza güvenmiyorsa gelsin, buyursun hesaplarımızı incelesin. Sayın Vali, 2 bin yoksul vatandaşın ekmeği ile oynuyor. Bu haksız ve hukuksuz kararından derhal dönmeli.

"BENDEN SELAM OLSUN BOLU VALİSİ'NE"

Burası, Köroğlu'nun torunlarının memleketidir. Kimseye pabuç bırakmayız. Bolu halkının hakkını yedirmeyiz. Ben, seçilmiş bir belediye başkanıyım. Ben, bu şehirde doğup büyüdüm ve burada öleceğim. Ben hancı, siz yolcusunuz. Zamanında Osmanlı Devleti buraya bir Bolu Beyi göndermişti. O Bolu Beyi halka zulmetmişti. Bizim dedemiz Köroğlu ise Bolu Beyi'ne meydan okumuştu. Köroğlu, 'Benden selam olsun Bolu Beyi'ne' diyerek zulme karşı çıkmıştı. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak Sayın Vali'mize, 'Benden selam olsun Bolu Valisi'ne' diyerek sesleniyorum. Cemaatlerin, tarikatların kurban bağışlarına karışmayan Bolu Valisi hangi hakla bize karışıyor."

ANKA / Yerel