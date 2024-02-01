Bolu AFAD İl Müdürü Erzincan'a atandı

Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne atandı. Bolu AFAD İl Müdürlüğü'ne ise atama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yeni atamalar yapıldı. Bolu'da AFAD İl Müdürü olarak bir süredir görev yapan Cengiz Çavuş, Erzincan AFAD İl Müdürlüğüne atandı. Cengiz Çavuş'tan Bolu AFAD İl Müdürlüğü makamına ise atama yapılmadı.

İlerleyen günlerden Cengiz Çavuş'un Erzincan'da göreve başlaması bekleniyor. - BOLU