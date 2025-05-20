Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde yeni dönem yol haritası belirlendi

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde yeni dönem yol haritası belirlendi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte. Somut projeler ve performans göstergeleri içeren bu strateji ve planlarla topyekun kalkınma hedefimize ilerliyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kacır, stratejide dört temel öncelik belirlediklerini kaydetti. Somut projeler ve performans göstergeleri içeren strateji ve planlarla topyekün kalkınma hedeflerine ilerlediklerini belirten Bakan Kacır, "Bölgesel gelişme politikalarımızın yeni dönem yol haritalarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde belirledik. 'Küresel rekabette söz sahibi, refah düzeyi yüksek ve dirençli bölgeleriyle, yerel dinamiklerini kullanarak topyekün kalkınmış bir Türkiye' vizyonunu benimsediğimiz stratejide dört temel öncelik belirledik:

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'nin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi,

Üretim ve ihracat merkezlerimizin yüksek teknoloji odağında rekabet edebilirliklerinin artırılması,

Görece az gelişmiş illerimizin üretim altyapısını ve yaşam kalitesini güçlendirerek bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın hızlandırılması,

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın sağlanması.

Kalkınma ajanslarımız koordinasyonunda hazırlanan bölge planları, tüm bölgelerimizin detaylı analizleri ve orta vadeli gelişme öncelikleri yanında somut tedbir ve proje önerileri de içermekte. Somut projeler ve performans göstergeleri içeren bu strateji ve planlarla topyekün kalkınma hedefimize ilerliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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