Bölge Üniversiteleri İle İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Atatürk Üniversitesinin öncülüğünde yürütülen Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) kapsamında, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu; Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Amasya Üniversitesini ziyaret ederek her bir üniversite ile ayrı ayrı iş birliği protokolü imzaladı. Protokoller; bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, ortak projelerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik akademik iş birliklerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Bilimsel Güç Birliği ile Bölgesel Vizyon

İmzalanan BÖGEP protokolleri çerçevesinde taraf üniversiteler; disiplinler arası araştırma projeleri geliştirecek, araştırma altyapılarını karşılıklı kullanıma açacak ve akademik personel ile öğrenciler arasında bilgi paylaşımını destekleyecek. Ayrıca ortak sempozyumlar, çalıştaylar ve bilimsel etkinlikler düzenlenerek bilimsel çıktıların ulusal ve uluslararası görünürlüğü artırılacak.

Protokollerin koordinasyonu Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek; projelerin ilerleyişi düzenli olarak raporlanacak ve bilimsel performansı yüksek araştırmacılar yeni proje başvuruları konusunda desteklenecek.

"Bölgesel İş Birliklerini Güçlendirerek Bilimsel Etki Alanını Genişletiyoruz"

Ziyaretler sırasında değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası dayanışmanın bilimsel üretkenliği artırdığını vurgulayarak şunları ifade etti: "Atatürk Üniversitesi olarak, bölgesel bilimsel kapasitenin ulusal ve uluslararası arenada daha görünür olmasını önemsiyoruz. Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya Üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz protokol imzaları, sadece birer iş birliği adımı değil; aynı zamanda ortak aklın, paylaşım kültürünün ve bilimsel sorumluluğun güçlü bir yansımasıdır. BÖGEP sayesinde üniversitelerimiz, araştırma potansiyellerini birleştirerek hem bölgesel kalkınmaya katkı sunacak hem de uluslararası bilimsel ağlarda daha etkili bir şekilde yer alacaktır."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, protokollerin YÖK'ün vizyonu ve ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde tasarlandığını; nitelikli bilimsel çıktı üretme, uluslararası fonlara erişimi artırma ve akademik yetkinlik ağlarını genişletme açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası Fonlara Açılan Ortak Kapı

Protokoller kapsamında üniversitelerin, Avrupa Birliği programları, TÜBİTAK projeleri, Birleşmiş Milletler ve UNESCO fonlarına yönelik ortak proje başvuruları yapması planlanıyor. Ayrıca akademik hareketliliği artırmak amacıyla değişim programları ve ortak danışmanlık mekanizmaları uygulanacak.

Güçlü Bir Akademik Ekosistem İçin Ortak Adım

Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda geliştirilen BÖGEP Projesi ile üniversiteler arasında sürdürülebilir, güçlü bir akademik ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda kurulacak "BÖGEP Ortak Yürütme Kurulu", protokol kapsamındaki projeleri izleyerek geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar atacak. - ERZURUM