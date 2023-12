Haberler ›› yerel ›› Bol Çamurlu Derede Off Road Heyecanı

Bol Çamurlu Derede Off Road Heyecanı

10 Aralık 2023 10:23 Son Güncelleme: 10:24 Abone Ol

Erzincan'da off road tutkunları Ekşisu Mesire alanında çamurlu derede off road keyfi yaşarken bazı araçlar çamura saplanarak hareket kabiliyetini kaybetti. Off road aracı traktör yardımıyla kurtarıldı.