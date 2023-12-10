Bol çamurlu derede off road heyecanı

ERZİNCAN - Erzincan'da hafta sonu off road tutkunları Ekşisu Mesire alanının bulunduğu bölgede off road keyfi yaşarken bol çamurlu derede zaman zaman dev araçlar da çamura saplanarak hareket kabiliyetini kaybetti.

Özel dizaynı ve yüksekliğiyle dikkat çeken dev off road aracı yüksek performansıyla dağ bayır aşarken çamurdan zemini bataklığa dönüşen derede saplanarak hareket kabiliyetini yitirdi. Off road tutkunu Serhat Sarıçiçek aracı saplandığı yerden kurtarmak için bir süre manevra yapsa da başarılı olamadı. Derede çamura saplanan off road aracı traktöre bağlanan çelik halatla çekilerek kurtarıldı. Bu anlar dron ile havadan görüntülendi.