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Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaranlar sayesinde hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaranlar sayesinde hayata tutundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş, cankurtaranlar sayesinde hayata tutundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaş, cankurtaranlar sayesinde hayata tutundu. Cankurtaranların gençlerden birini ölümün kıyısından aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde Sahil Park Plajı'nda yaşandı. Cankurtaran Amirliği önünde denize giren üç arkadaş, dalgalar sebebiyle boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden cankurtaranlar olaya müdahale etmek için denize girerek iki kişiyi sudan çıkarttı. Adının Yasin A. olduğu öğrenilen 19 yaşındaki üçüncü genç ise jet ski ile dalgaların arasından alınarak kıyıya çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birinin ölümün kıyısından alınarak müdahale edildiği anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde gencin sudan çıkartılması ve sahilde ilk müdahalenin yapılması yer alıyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Karadeniz Sakarya Yerel Haberler

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