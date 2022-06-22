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Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Burak Can Tokyürek - Yerel
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Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde boğazına kemik takılarak nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğinin yardımına bekçiler koştu.

Boğazına kemik takılan köpek bekçilerce kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde boğazına kemik takılarak nefes almakta zorluk çeken sokak köpeğinin yardımına bekçiler koştu. Bekçiler, boğazına takılan kemiği çıkartarak köpeğin hayatını kurtardılar.

Sapanca İlçe Emniyete Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, gece devriye görevi yaptıkları esnada, bir sokak köpeğinin nefes almakta zorluk çektiğini ve titrediğini gördü. Köpeğin yanına giderek ağzını açan bekçiler, boğazına kemik parçası takılan köpeği kurtarabilmek için seferber oldu. Köpeğin boğazına takılan kemik, bekçilerin uğraşları neticesinde çıkartıldı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; bekçilerin köpeği kurtarabilmek için uğraşları ve boğazından kemik çıkarıldıktan sonra köpeğin rahat bir nefes alması yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Yerel

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