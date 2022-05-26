Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü - Haberler

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Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Boğazına biber kaçan genci arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü

Bursa'da restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçan genci, arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü.

Bursa'da restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçan genci, arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen 4 arkadaş korku dolu dakikalar yaşadı. Masada bulunan gençlerden biri yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçtı. Nefes alamayan gencin kafası masaya düşünce arkadaşları da ne yapacağını şaşırdı. Kısa süreli paniğin ardından arkadaşlarından biri, heimlich manevrasıyla boğazına kaçan biberi çıkardı. Müdahalenin ardından tekrar nefes almaya başlayan arkadaşları gence sarılarak yüzüne su döktü.

Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım, Erikli, Bursa, Yerel, Haberler

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