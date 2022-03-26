Balıkçılarda mayın tedirginliği - Haberler

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Balıkçılarda mayın tedirginliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, "Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde.

İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, "Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok" dedi.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelenirken, balıkçılarda da tedirginlik yaşattı. - İSTANBUL

Balıkçılarda mayın tedirginliği

Balıkçılarda mayın tedirginliği

Balıkçılarda mayın tedirginliği

Balıkçılarda mayın tedirginliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel, Yerel, Haberler

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