ERZURUM (İHA) - Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi'nde düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti.

Vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini boğa güreşleri kıran kırana geçti. Güreşler izleyenleri coşturdu. İki gün sürecek olan boğa güreşleri binlerce insanın katılımıyla büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oluyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Çamlıkaya Muhtarı Ahmet Karaman eşliğinde düzenlenen festival geç saatlere kadar sürdü. Sanatçılar Nuray Çiftçi ve Hakan Yaralı ile birlikte vatandaşlar halay çekip doyasıya eğlendi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel