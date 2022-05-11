Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig Yolunda

BODRUM, MUĞLA (ANKA) -

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Geçen aralık ayında kurulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı 12-14 Mayıs 2022 tariflerinde Bodrum'da oynanacak bölgesel lig müsabakaları öncesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarete oyuncular, takımın antrenörü Milli Takım eski antrenörü Adnan Kıstak, voleyboldan sorumlu kulüp yöneticileri ile antrenörler katıldı.

MİSYON, VOLEYBOLA YENİ OYUNCULAR KAZANDIRMAK

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İdil Ulusoy, misyonlarının voleybola yeni sporcular kazandırmak olduğunu belirterek, "Bizim için sportif başarıdan daha önemli olan bu proje ile kim bilir kaç kızın hayatına dokunacağız? Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz" diyerek Başkan Aras'a takımın formasını hediye etti.

"HEDEF KONULAN BİR OLUŞUMA DA DESTEK VERMEMEMİZ İMKANSIZ BİR ŞEY"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da kadın ve çocuklara yönelik projelere her zaman destek olacaklarını belirterek şunları söyledi;

"Öncelikle Adnan Kıstak hocama teşekkür etmek istiyorum. Bodrum Belediyesi Bodrumspor kulübü yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum bizleri Adnan Kıstak hocamızla tanıştırarak bu güzel hedeflerinden bahsettiler. Bizler birçok görevle donatılmış durumdayız biliyorsunuz o yüzden her şeyi düşünmemiz söz konusu değil ama düşünülüp hedef konulan bir oluşuma da destek vermememiz imkansız bir şey. Hele hele kızlarımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı ilgilendiren bir konuda bizim önümüzü açan böyle bir usta olduğu zaman aramızda Adnan Kıstak hocamız gibi, bizim tamamen onun önünü açmamız gerekiyor."

"HEDEFİMİZ OLMASI, İŞİN İÇİNDE ÇOCUKLARIN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Aras, başarı geldikçe takıma olan desteklerin arttacağına inandığını belirterek sözlerine söyle devam etti;

"Sizlerin başarıları geldikçe kamuoyu daha fazla konuya dikkat edecektir ve daha fazla sahip çıkacaktır. Bu çok önemli. Mesela biz bunu Yalıkavakspor hentbol takımımızda yaşadık. Onlar başarılı oldukça bu sefer destekler gelmeye başladı. Bodrumspor'da da aynı şey geçerli. Bodrumspor başarılı oldukça destekler yağmaya başladı. Bu önemli, hedefimiz olması çok önemli, işin içinde çocukların olması çok önemli. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum."

ÇOCUKLARA ÖRNEK OLACAĞIZ

Takımın antrenörü Milli Takım eski antrenörü Adnan Kıstak, çocuklara örnek olacak Milli Takım ve Türkiye ile dünya çapında oynamış sporcularında takımda yer aldığını belirterek, "Öncelikle bizleri kırmayarak projemize destek vermek için Bodrum'a gelen sporcularımıza ve takıma destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca kısa sürede bizlere inanarak takımımıza sponsor olan herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu ise, "Çocuklarımıza yönelik kurslarımız devam ederken sporcularımız ve Adnan hocamızla birlikte müthiş bir oluşum içine girdik. Bu kartopu gibi büyüyerek devam edecek" dedi.

MAÇLAR BODRUM'DA OYNANACAK

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Kadınlar 2'nci Ligi'ne yükselmek için maçlarını Bodrum oynayacak. Bitez'de bulunan Bodrum Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak bölgesel lig müsabakaları ilk maçını 12 Mayıs Perşembe günü Aydın Sönmezspor ile oynayacak B.B. Bodrumspor Kadın Voleybol takımı, 13 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da Kuşadası belediyesi, 14 Mayıs Cumartesi günü ise saat 18.00'da Milas Belediyesi ile karşılaşacak.

Müsabakalar sonunda birinci olan takım önümüzdeki yıl 2.Türkiye Ligi'nde mücadele edecek.