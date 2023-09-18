"Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri" kitabı için imza günü düzenlenecek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler ve aileleri için gezi düzenlenirken bu anlamlı güne özel Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri" kitabı hazırlandı.

" Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri" kitabı için imza günü düzenlenecek

MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gaziler ve aileleri için gezi düzenlenirken bu anlamlı güne özel Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri" kitabı hazırlandı.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu" tarafından düzenlenen gezide, gaziler Başkent Ankara'daydı.

Bodrumlu Gaziler, Ankara'da ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Aslanlı yoldan Anıtkabir'e ulaşan gazilere, ziyarete gelen vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Çelenk sunma töreni ve saygı duruşunun ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkan Yardımcısı Gazi Kemal Berber tarafından Anıtkabir Özel Defterine yazı yazıldı. Gaziler, törenin ardından müzeyi gezdi.

Birinci Meclis Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), İkinci Meclis Binası (Cumhuriyet Müzesi), Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi ve Mehmet Akif Ersoy Evi'ni ziyaret eden gaziler, son olarak Büyük Taarruz'un başladığı topraklar olan Afyon Kocatepe'ye gitti.

Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri kitabı imza günü

Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları arasında yerini alan "Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri" kitabının imza günü etkinliği düzenleniyor. "Bodrum'un Şehitleri ve Gazileri" kitabı imza günü, Çarşı Mahallesi Eski Sanat Okulu Sokağı'nda bulunan Bodrum Belediyesi Kültür AŞ Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi'nde 19 Eylül Gaziler Günü'nde saat 18.00'de gerçekleşecek.

23 Haziran 1565 tarihinde Malta'da şehit düşen Bodrumlu Amiral Turgut Reis'ten başlayarak 2000'li yıllardaki İç Güvenlik Harekatlarına kadar şehit ve gazi olan Bodrumluların askeri künye bilgilerine, madalyalarına, ulaşılabilen fotoğraflarına, mektuplarına, hatıralarına ve aileleriyle yapılan söyleşilere yer verilen kitap, Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi personeli Cezmi Çoban tarafından derlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla saat 11.00'da Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlenecek.