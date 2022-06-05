Bodrum sahillerinde yoğunluk... Sıcak havayı gören, soluğu denizde aldı - Haberler

Bodrum sahillerinde yoğunluk... Sıcak havayı gören, soluğu denizde aldı Bodrum sahillerinde yoğunluk... Sıcak havayı gören, soluğu denizde aldı Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bodrum sahillerinde yoğunluk... Sıcak havayı gören, soluğu denizde aldı MUĞLA - Hava sıcaklığının 36 dereceye çıktığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye yükseldiği Bodrum'da sahillerde gözle görülür yoğunluk yaşandı. Özellikle Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent, Bitez sahilleri, yerli ve yabancı turistler ile ilçede yaşamını sürdüren vatandaşların akınına uğradı. Sıcak havadan bunalanlar kendilerini denize attı. Kimi turistler yürüyüş yollarında yürüyüş yaptı, kimileri de kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bodrum'da hava sıcaklığı yeni haftada 32-33 derece dolaylarında olması bekleniyor. İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel Yerel Haberler

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