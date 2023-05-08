Bodrum Müzayede, Marmaris'teki antika meraklıları için mezat düzenledi Muğla'nın Marmaris ilçesi yat limanında bulunan bir mekanda Bodrum Müzayede tarafından eski eşya ve antika meraklıları için bir mezat yapıldı.

Bodrum Müzayede, Marmaris'teki antika meraklıları için mezat düzenledi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi yat limanında bulunan bir mekanda Bodrum Müzayede tarafından eski eşya ve antika meraklıları için bir mezat yapıldı. Müzayedede 20 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkan eşyalar hem mekana gelenler hem de online olarak satışa sunuldu.

Bodrum Müzayede ekibinin organize ettiği müzayede Marmaris Yat Limanı'nda bulunan bir işletmenin salonunda Marmaris'ten, Datça'dan ve Bodrum'dan gelen yaklaşık 50 katılımcı ve eski eşya meraklıları ile gerçekleşti. Etkinlikte, eski radyolar, kameralar, vazolar, ev eşyaları, elektronik eşyalar, eski silahlardan, tapu senetleri, pul ve para koleksiyonları satışa çıkarıldı. Katılımcılar ellerine verilen numaraları kaldırarak satışa sunulan eşyaların fiyatlarını 20 lira ile 50 lira arttırarak en uygun fiyatlara almak için mücadele etti.

Bodrum müzayede firmasının yetkilisi Sertaç Ay "Uzun bir aradan sonra tekrar Marmaris Yat Limanı'na gelmekten mutluluk duyduk. Müzayedemiz çok güzel çok eğlenceli geçiyor hem antikalar, hem bir çok kişiye dokunuyoruz. Evinde fazla olanları satıyorlar, almak isteyenler gelip alıyor. Osmanlı ürünleri, retroları, vintage ürünler var" diyerek her ayın ilk pazarı Marmaris Yat Limanı'nda ikinci Pazarı Hisarönü'nde olduklarını belirtti.

'Bağış eşyaları satıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz"

Ay "Satışlarımızdan elde ettiğimiz miktarın bir kısmını yardımlar için ayırıyoruz, özellikle Bodrum Kaymakamımızda bu konu da çok hassas o da yardımlarımızı destekliyor. İsteyen evinde fazla bulunan bir eşyayı bize getirip satıldığı zaman da istediği bir derneğe makbuzu ile bağış görevini de yerine getiriyoruz' dedi.